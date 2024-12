MP minister wept bitterly after hugging Jyotiraditya Scindia on the death of his brother अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके गले लगकर भाई की याद में बिलख उठे।