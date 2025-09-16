325 करोड़ की लागत से बने सिक्सलेन पर NGT की आपत्ति, निर्माण में 4105 पेड़ काटे

पेड़ काटे जाने को लेकर एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दी गई परमिशन अवैध है। इसको लेकर भोपाल नगर निगम के अफसरों का कहना है कि आदेश ट्री अफसर ने ही दिया था। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर संप्रेषण किया, लेकिन कोई आदेश का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।



इस पर याचिकाकर्ता का तर्क था कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई अवैध अनुमति का रिकॉर्ड भी नहीं है। इधर, पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वीकार लिया है कि निर्माण पूरा हो चुका है। इसका मतलब पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं।