325 करोड़ की लागत से बने सिक्सलेन पर NGT की आपत्ति, निर्माण में 4105 पेड़ काटे

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोलार सिक्सलेन के निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों पर एनजीटी ने आपत्ति जताई है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 16, 2025

kolar six lane
फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 325 करोड़ की लागत से तैयार हुए कोलार सिक्सलेन का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी (एनजीटी) के पास पहुंच गया है। जिसके बाद एनजीटी ने आपत्ति जताते हुए 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसकी अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

एनजीटी में दायर हुई थी याचिका

पेड़ काटे जाने को लेकर एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दी गई परमिशन अवैध है। इसको लेकर भोपाल नगर निगम के अफसरों का कहना है कि आदेश ट्री अफसर ने ही दिया था। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर संप्रेषण किया, लेकिन कोई आदेश का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

इस पर याचिकाकर्ता का तर्क था कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई अवैध अनुमति का रिकॉर्ड भी नहीं है। इधर, पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वीकार लिया है कि निर्माण पूरा हो चुका है। इसका मतलब पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं।

दो हफ्ते में पेश करनी होगी रिपोर्ट

सभी पक्षों और पहलुओं पर गौर करने के बाद एनजीटी ने संबंधित विभाग को दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जिसमें ट्री अफसर की अनुमति की कॉपी, प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए जमा राशि, पौधारोपण की संख्या और बचे हुए पेड़ों की संख्या शामिल है।

बता दें कि, 14.2 किलोमीटर लंबे कोलार सिक्सलेन का निर्माण 305 करोड़ रुपए में हुआ है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 325 करोड़ की लागत से बने सिक्सलेन पर NGT की आपत्ति, निर्माण में 4105 पेड़ काटे

