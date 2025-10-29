नशे में धुत शख्स ने टाइगर को कहा- बिल्ली का बच्चा, शराब ऑफर की, देखें ‘पेंच’ का चौंकाने वाला VIDEO

Pench tiger reserve drunk man offer Liquor to Tiger Viral Video: पेंच टाइगर रिजर्व के Viral Video में रॉयल बंगाल टाइगर को शराब ऑफर करता दिखा शख्स राजू पटेल।
MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर वन विभाग तक को हिला कर रख दिया है। यहां से 52 साल के एक दिहाड़ी मजदूर राजू पटेल का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में राजू एक रॉयल बंगाल टाइगर को शराब ऑफर करता नजर आ रहा है। यही नहीं हैरानी की बात ये भी है कि शराब ऑफर करने से पहले उसने उसकी गरदन को सहलाया भी। नशे में धुत राजू को एक खूंखार जंगली जानवर बिल्ली और कुत्ते जैसा लगा।
वायरल वीडियो में सामने आई चौंकाने वाली ये घटना 4 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है। राजू पटेल, जो रोज की तरह काम खत्म कर ठर्रे की दुकान पर गया था। देर रात पत्ते खेलने और ठर्रा पीने के बाद नशे में धुत हो गया। पत्ते खेलकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था और इसी दौरान, सड़क के किनारे अचानक उसकी नजर एक बड़े से जानवर पर गई।
इस बड़े से जानवर को देखकर नशे में धुत राजू को जरा भी डर नहीं लगा… क्योंकि ये बड़ा सा जानवर एक रॉयल बंगाल टाइगर था, जो राजू को कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता नजर आ रहा था। नशे में झूमते हुए राजू उसके पास गया और बोतल में बची शराब उसकी ओर बढ़ा दी। वायरल वीडियो में राजू उसे सहलाता हुआ भी दिखा।
बताया जा रहा है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर पिछले दिनों पेंच के एक हिस्से में आई बाढ़ के कारण विस्थापित होकर सड़क पर आना पड़ा था।
ये सारा नजारा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बाघ उस वक्त कुछ डरा हुआ और उलझन में था। जबकि नशे में धुत राजू पटेल उसे बिल्ली कभी कुत्ते का शावक समझकर रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। इसके बाद राजू झूमता हुआ ही आगे बढ़ गया।
घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग को लगी तो टीम मौके पर पहुंची। बाघ को बेहोश कर सुरक्षित तरीके से रात 3 बजे पेंच के जंगलों में छोड़ा गया। मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि यह बहुत बड़ा खतरा था। राजू की थोड़ी सी भी हरकत से बाघ अगर आक्रामक हो जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना का वीडियो अगले दिन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। राजू पटेल टाइगर फ्रेंड राजू के नाम से मशहूर हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो उसे पता चला कि जिससे वो कल देर रात बात कर रहा था, जिसे सहलाते हुए उसने शराब ऑफर की थी, वो कोई बिल्ली या कुत्ते का शावक नहीं बल्कि टाइगर था, तो उसने शुक्र मनाया कि उसकी जान बच गई।
वन विभाग ने राजू की इस हरकत को जंगल के नियमों का उल्लंघन बताया है। वहां वहीं पुलिस ने इस मामले को 'एक भ्रामक प्रचार' और वन्यजीव से छेड़छाड़ की श्रेणी में रखते हुए राजू के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिया गया है।
पेंच टाइगर रिजर्व (Pench tiger reserve) के एक अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा है कि इस तरह की घटनाएं जंगल और इंसान दोनों के लिए खतरनाक हैं। नशे में या अनजाने में भी कोई भी व्यक्ति यदि वन्यजीवों के नजदीक जाता है, तो वह सिर्फ अपनी नहीं, जानवर की जान को भी जोखिम में डालता है।
