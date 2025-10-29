नशे में धुत शख्स ने टाइगर को कहा- बिल्ली का बच्चा, शराब ऑफर की, देखें ‘पेंच’ का चौंकाने वाला VIDEO

MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर वन विभाग तक को हिला कर रख दिया है। यहां से 52 साल के एक दिहाड़ी मजदूर राजू पटेल का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में राजू एक रॉयल बंगाल टाइगर को शराब ऑफर करता नजर आ रहा है। यही नहीं हैरानी की बात ये भी है कि शराब ऑफर करने से पहले उसने उसकी गरदन को सहलाया भी। नशे में धुत राजू को एक खूंखार जंगली जानवर बिल्ली और कुत्ते जैसा लगा।