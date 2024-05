एमपी में नर्सिंग कालेजों की संबद्धता में बड़ी धांधली, हाईकोर्ट पहुंचा केस

MP nursing colleges – Rigging in affiliation of nursing colleges in MP

भोपाल•May 21, 2024 / 09:32 pm• deepak deewan

MP nursing colleges – Rigging in affiliation of nursing colleges in MP – भोपाल में सीबीआई अधिकारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद नर्सिंग कालेजों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एमपी में नर्सिंग कालेजों MP Nursing Colleges की संबद्धता में बड़ी धांधली उजागर हुई। इस गड़बड़ी के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। याचिका पर करीब एक साल तक ग्वालियर में ही सुनवाई होने के बाद चीफ जस्टिस के आदेश पर यह केस हाईकोर्ट जबलपुर पहुंच गया। इस याचिका में मुख्य बिंदु पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। इधर नर्सिंग कालेजों में गड़बड़ी लगातार चल रहीं हैं।