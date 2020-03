MP Politics : राज्यपाल से मिले सीएम कमलनाथ, बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेंडिग का आरोप

भोपाल : कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुबह सीएम कमलनाथ Chief Minister Kamal Nath राज्यपाल लालजी टंडन Governor Lalji Tandon को जानकारी देने राजभवन पहुंचे। राजभवन में प्रवेश करते वक्त मुख्यमंत्री ने विक्ट्री दिखाकर जीत के संकेत दिए। सीएम कमलनाथ ने कहा कि "राज्यपाल से मिलकर होली की बधाई दी और कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही।"

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का पुष्पगुच्छ भेंट स्वागत किया। चर्चा के दौरान सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेंडिग का आरोप लगाते हुए कहा कि असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में रखा गया है। 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का भी सीएम ने राज्यपाल से अनुरोध किया। इस मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने अपने 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने के साथ अन्य मसलों पर चर्चा की।

छह मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश

राज्य में बीते एक सप्ताह से सियासी खींचतान मची हुई है। कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से 19 विधायक बेंगलुरू में है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेंगलुरू गए छह मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल से सिफारिश की है।

बतादें कि राज्यपाल 8 मार्च को होली की छुट्टी पर लखनऊ गए हुए थे और गुरुवार की देर रात को ही भोपाल लौटे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के मुद्दे के अलावा राजनीतिक परिदृश्य पर भी सीएम ने उनके साथ चर्चा की।

मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले..

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। भाजपा षड्यंत्र कर रही है तो उसे करने दो। मैंने आज राज्यपाल से मिलकर बताया कि हमारे 22 विधायकों को कैद किया गया है उनसे मीडिया सहित अन्य किसी लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा यह पूरा षड्यंत्र भाजपा का है मैं पूरी हिम्मत और जोश से इस सरकार को बचा लूंगा।

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath after meeting Governor Lalji Tandon: Floor test will happen on Governor's address & budget but it is only possible when 22 MLAs are freed from captivity. pic.twitter.com/PCWDh8k84q