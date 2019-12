मीडिया के सवाल पर गुस्से में साध्वी प्रज्ञा ने कहा- गलत बात मत करना, फ्लाइट में हुआ था हंगामा

भोपाल. भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को स्पाइस जेट के विमान में पसंदीदा सीट नहीं मिलने के कारण वो नाराज हो गईं। दरअसल, दिल्ली से भोपाल आते वक्त भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को स्पाइस जेट के विमान में पसंदीदा सीट नहीं मिली जिस कारण जमकर हंगामा हुआ इस कारण विमान 15 मिनट देरी से उड़ान भर सका। बता दें कि तकनीकी खराबी के कारण विमान पहले ही 30 मिनट लेट था लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सीट नहीं मिलने और हंगामे के कारण विमान 15 मिनट लेट हो गया।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर सामान्यत: व्हील चेयर का उपयोग करती हैं। इसी आधार पर उन्होंने 1ए सीट की मांग की थी। लेकिन स्पाइस जेट ने उन्हें 2ए सीट दे दी। इस कारण से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाराज हो गईं। राजा भोज एयरपोर्ट पर शाम 6.58 बजे पहुंचने के बाद साध्वी प्रज्ञा विमान से नहीं उतरीं। वे इस बात पर अड़ी रहीं की पहले एयरप्रोट निदेशक विमान में आकर उनकी शिकायत सुनें।

15 मिनट बाद उतरीं

अधिकारियों और एयरपोर्ट अधिकारियों की समझाइश के बाद वो करीब 15 मिनट बाद उतरीं। फिर उन्होंने एयरपोर्ट निदेशक से मिलकर मामले की लिखित शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पाइस जेट के स्टॉफ का व्यवहार खराब था।

BJP MP Pragya Thakur has filed complaint with Bhopal Airport Director alleging she was not allotted the seat she booked in a SpiceJet flight .Anil Vikram, Airport Director, Bhopal says 'We received complaint of MP.Will seek info from SpiceJet and their crew about it' (file pic) pic.twitter.com/d3bM8aEVJC