एमपी ने बनाया रिकॉर्ड, पंजाब को पीछे छोड़ पहले स्थान पर, सीएम ने किसानों को दी बधाई

भोपाल. समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्यप्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 628 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है जहां कुल गेहूं उपार्जन 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 473 मीट्रिक टन है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

Madhya Pradesh has left Punjab behind to become the top purchaser of wheat in the country by procuring 127.7 lakh metric tonnes of wheat: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan (file photo) pic.twitter.com/Pby7f6aWiO