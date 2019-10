भोपाल का न्यू मार्केट 'बंद', खरीदारी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर...

भोपाल. दिवाली (Diwali) के त्योहारी सीजन में बढ़ते अतिक्रमण से परेशान न्यू मार्केट (New Market) के व्यापारियों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए उन्होंने मार्केट के भीतर पर्चे बांटे और जगह-जगह बैनर लगाकर व्यापारियों से बंद में शामिल होने की अपील की। साथ ही न्यू मार्केट (New Market) आने वाले ग्राहकों को बंद की सूचना दी, ताकि लोग बेवजह परेशान नहीं हों।

कारोबारियों का कहना है कि न्यू मार्केट (New Market) में हॉकर्स का कब्जा होता जा रहा है। दशहरे के बाद से मार्केट की स्थिति काफी खराब हो गई। दुकानों के सामने हॉकर्स ने कब्जा जमा लिया है। फुटकर में सामग्री बेचने वाले पूरे दिन मार्केट में घूमते रहते हैं। इससे बाजार में कारोबार करने वाले स्थापित व्यापारियों के अलावा मार्केट में आने वाले ग्राहकों को भी काफी परेशानी होती है। उनका कहना है कि लाखों रुपए का टैक्स देने के बाद भी नगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए मजबूर होकर शनिवार से दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है।

बाजार की 1200 दुकानें रहेंगी बंद

न्यू मार्केट (New Market) व्यापारी महासंघ का दावा है कि मार्केट के भीतर 875 सहित पूरे न्यू मार्केट (New Market) में 1200 दुकानें है। बंद के एक दिन पहले दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों से बंद की गुजारिश की है। महासंघ का कहना है कि लगभग सभी व्यापारियों ने बंद पर अपनी सहमति दे दी है।

नगर निगम ने खड़े किए हाथ

सूत्रों के अनुसार न्यू मार्केट (New Market) को अतिक्रमण और अवैध हॉकर्स से मुक्त कराने निगम ने व्यापारियों के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। न्यू मार्केट के व्यापारी बाजार के भीतर अवैध हॉकर्स की बढ़ती संख्या से चिंतित होकर निगम प्रशासन के अफसरों से मिले थे। अफसरों ने स्पष्ट कह दिया है कि बाजार में राजनीतिक रसूखवालों का काफी दखल है। कार्रवाई रुकवा दी जाती है। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को इस मामले में कलेक्टर से मिलने का सुझाव दिया गया। जाहिर है, निगम अब न्यू मार्केट के अवैध वेंडर्स को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।

नगर निगम का दावा: कर रहे हैं कार्रवाई

इस मामले में न्यू मार्केट (New Market) व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार गंगराड़े का कहना है कि अतिक्रमण के कारण व्यापार चौपट हो गया है। हमारी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए शनिवार से बाजार पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं, नगर निगम के अपर आयुक्त कमल सोलंकी ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। न्यू मार्केट वैसे भी नो-हॉकर्स जोन है, यहां भी कार्रवाई की जा रही है। किसी को अवैध तौर पर कारोबार नहीं करने देंगे।