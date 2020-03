सांसद विवेक तन्खा ने 5 जिलों और जम्मू-कश्मीर के लिए दी 60 लाख रुपए की राहत राशि

भोपाल. कोरोना संक्रमण की महामारी में मदद के लिए जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी सामने आए हैं। सांसद विवेक तन्खा ने अपनी सांसद निधि से मध्यप्रदेश के कई जिलों व जम्मू कश्मीर के लिए भी आपदा से निपटने के लिए राशि प्रदान की है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अपनी सांसद निधि से 60 लाख रुपए की राशि कोरोनावायरस आपदा से निपटने हेतु राशि प्रदान की है।

MPLAD is a public fund. Best used for public purpose. #covind19 our biggest challenge. Transferred Rs 10 lacs each to district collectors of Jabalpur , Narsinghpur, Mandla , Shahdol & Rewa in MP And Rs 10 lacs to Divisional Commissioner Srinagar J&K to fight carona.