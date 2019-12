भोपाल. हैदराबाद की घटना के बाद अब मध्यप्रदेश में भी दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक तरफा प्यार में एक आशिक ने 10 कक्षा की छात्रा पर लगातार 80 बार चाकू से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने छात्रा की दोनों आंखें भी फोड़ दी। आरोपी छात्रा के घर में घुसकर उसपर हमले किया। इससे पहले इंदौर के महू में एक 4 साल की मासूम की घटना ने प्रदेश को दहलाकर रख दिया।

80 बार चाकू से हमला

एकतरफा प्यार में 25 वर्षीय युवक ने सोमवार को पड़ोस में रहने वाली 10वीं की छात्रा के साथ बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी छात्रा के घर में घुसा और कमरा बंद कर उसपर 80 वार चाकूओं से हमला किया। आरोपी ने छात्रा कि दोनों आंखे फोड़ दी। पड़ोसी दरवाजा तोड़कर छात्रा को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

MP: A 4-year-old girl, who was sleeping with her parents under a bridge in Mhow & later went missing, was found dead in an abandoned building. Mhow police station in-charge says, "FIR registered, investigation on. We suspect rape but it'll be clear only in the postmortem. (02.12) pic.twitter.com/Q6gNnBn0c5