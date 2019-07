अबू सलेम की लव स्टोरी लिखने वाले मुस्लिम अधिकारी को 'MY NAME IS KHAN' से लग रहा है डर, बदलना चाहते हैं अब नाम

भोपाल. मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) में राज्य प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी ( muslim officer ) नियाज खान अपना नाम बदलना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ' my name is khan ' से डर लग रहा है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए खान ये फैसला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने समुदाय के बॉलीवुड कलाकारों ( bollywood muslim stars ) को भी नसीहत दी है कि वो अपना नया नाम ढूंढ लें।

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की लव स्टोरी लिखने वाले नियाज खान ने शनिवार को दो ट्वीट किए थे। मध्यप्रदेश सरकार में उप सचिव नियाज खान अपना नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं अपनी पहचान छिपाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नया नाम मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से बचा सकता है।

Since no institution is capable to save us, it is better to switch the name

मॉब लिंचिंग की घटनाओं से आहत

खान ने अपनी नई किताब 'टेल ऑफ ए नॉकटरनल ' में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का जिक्र किया है। नियाज ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि नया नाम मुझे हिंसक भीड़ से बचाएगा। मैं कुर्ता, टोपी नहीं पहनता और दाढ़ी नहीं रखता हूं तो मैं हिंसक भीड़ से नकली नाम के सहारे बच सकता हूं। मेरा भाई पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं और उसकी दाढ़ी है तो कोई भी संस्थान बचाने में सक्षम नहीं है।

The new name will save me from the violent crowd. If I have no topi, no kurta and no beard I can get away easily by telling my fake name to the crowd. However, if my brother is wearing traditional clothes and has beard he is in most dangerous situation.