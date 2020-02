महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मुस्लिम आरक्षण देने की तैयारी

भोपाल। महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के फैसले के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी उसी की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। अब मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। मध्यप्रदेश के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने इसका खुलासा किया है।

महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार भी मुस्लिम आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। मध्यप्रदेश के मंत्री ( Madhya Pradesh Minister ) हुकुम सिंह कराड़ा ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही है। वे महाराष्ट्र के मंत्री के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण शिक्षा में देने की घोषणा की गई है। मंत्री कराड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र से ज्यादा कोटा अल्पसंख्यकों को मध्यप्रदेश में मिलेगा। इसकी पॉलिसी तैयार हो रही है।

Madhya Pradesh Minister Hukum Singh Karada on Maharashtra Minister Nawab Malik's announcement to provide 5% quota to Muslims in education: Alpsankhyakon ke bare mein humara agenda taiyyari mein hai. Kuchh dino baad aap dekhenge ki Maharasthra se badhkar relaxation milne wale hain pic.twitter.com/O5m07WAEcN