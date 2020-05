25 मई से शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें, यात्रा से पहले करना होगा इन नियमों का पालन

भोपाल। कोरोना वायरस के चलते बीते दो महीनों से सारी उड़ानें पूरी तरह से बंद पड़ी थी, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में पैसेंजर ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद अब घरेलू हवाई सेवा भी शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से देशभर में हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अब ठीक दो महीने बाद 25 मई से इसे फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि फिलहाल घरेलू उड़ानें ही संचालित होने की उम्मीद है। जिसमें कुछ उड़ाने भोपाल, इंदौर से भी शुरु हो सकती हैं।

With the possibility of resumption of domestic flights soon, #AAI has released some steps that must be followed so passengers are fully geared up while travelling. Wear a mask, carry a hand sanitizer, keep docs handy & register on #AarogyaSetuApp. #AAICares pic.twitter.com/N6ooZIoOsc