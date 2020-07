रहस्यमयी है ये मंदिर: दुनिया में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा, साल में एक बार 24 घंटे के लिए खुलता है यह मंदिर

उज्जैन. आज नागपंचमी है। नागपंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा की जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक मंदिर है नागचंदेश्वरी, यह मंदिर एक साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए खुलता है। शुक्रवार रात 12 बजे पुजारियों ने मंदिर का पट खोला और नाग देवता की पूजा की। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में खुद नागों के राजा तक्षक नाग वास करते हैं।

24 घंटे के लिए खुला मंदिर

महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी के लिए एक साल बाद शुक्रवार मध्यरात्रि खोले गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीतगिरीजी महाराज के सान्निध्य में भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा-अर्चना की गई। नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाती है। पहली पूजा 24 जुलाई की रात 12 बजे हुई। शनिवार दोपहर 12 बजे शासकीय पूजन होगा। शाम 7.30 बजे मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना करेंगे। शनिवार रात 12 बजे पूजा के बाद मंदिर के पट एक साल के लिए फिर से बंद कर दिए जाएंगे।

Madhya Pradesh: Priests offer prayers at Nagchandreshwar Temple on the occasion of 'Naag Panchami'. The priest says, "The doors of this temple are opened once in a year. This year due to #COVID19, devotees can do online darshan for 24 hours." pic.twitter.com/36qmWn9hri