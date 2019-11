Namaste Campaign : बीमारियों से बचाने डॉक्टर मरीजों को दूर से ही कर रहे नमस्ते, बता रहे फायदे

भोपाल. हाथ मिलाने से आप दूसरों की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। सिर्फ हाथ ना मिलाकर ही हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इससे ना केवल हम स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हमारा पैसा भी बचेगा। यह बात शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों और उनके परिजनों को बताई। जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों को बताया कि अगर हाथ मिलाने की परंपरा को छोड़ दें तो हम वायरल बुखार, स्वाइन फ्लू, इनफ्लूएंजा सहित कई संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं।

दरअसल शनिवार को हमीदिया अस्पताल में नमस्ते कैम्पेन की शुरुआत की गई। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों के साथ सोशल वर्कर्स और नर्सों ने भी मरीजों को हाथ मिलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। इधर, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी सीएमएचओ के इस कैम्पेन को हाथोंहाथ लिया। शनिवार को उन्होंने निर्देश दिए कि इस कैम्पेन को प्रदेश के सभी सीएमएचओ अपने यहां लागू करें।

जगह-जगह लगवाए गए पंपलेट

अस्पताल अधीक्षक डॉ. एके श्रीवास्तव ने बताया कि कैम्पेन को लेकर हमने जगह जगह पंपलेट बांटे हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि मरीजों को समझाने से पहले हमने भी इस कैम्पेन को अपनाया है। अब अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मचारी हाथ नहीं मिलाएंगे।

स्कूलों में करेंगे जागरूक

इधर, जिला स्वास्थ्य विभाग में इस कैम्पेन की शुरुआत स्कूलों से की जाएगी। यहां स्कूली बच्चों को बताया जाएगा कि हाथ ना मिलाने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डहेरिया ने बताया कि बच्चे सबसे बेहतर संदेशवाहक होते हैं। वे जल्दी समझते हैं और उसे अपने घर के साथ पड़ोसियों और दोस्तों को बताते हैं। ऐसे में ज्यादा सेे ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकेगा।

मैं भोपाल सीएमएचओ के इस नवाचार से प्रभावित हूं। इससे लोगों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। मैं इसे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू करवाऊंगा।

तुलसीराम सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री, मप्र