मध्यप्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बारिश और बाढ़ पीड़ितों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभागों में भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। गुना से लेकर शिवपुरी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिले के 300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जुटी हुई है। इस बीच कई घरों के ढह जाने और बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पीड़ितों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की ओर से दी गई आर्थिक सहायता पर आभार जताया है।

I thank PM Shri @narendramodi Ji on behalf of the people of Madhya Pradesh for the gesture. We can't bring back those who lost their lives but we will support their family members in this testing time. https://t.co/qjiPhL4ue5