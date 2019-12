मध्यप्रदेश में यूरिया संकट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कमलनाथ सरकार पर फोड़ा ठीकरा

भोपाल/ यूरिया को लेकर पूरे मध्यप्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान अब यूरिया लेकर आ रहे ट्रकों को लूट रहे हैं। वहीं, राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। अब कई जिलों में समितियों के सहारे यूरिया का वितरण किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने यूरिया की किल्लत को खारिज कर दिया है।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूरिया की उपलब्धता से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जहां तक इसके वितरण का सवाल है, राज्य सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और मुझे लगता है कि वे इस पर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री यह दावा कर रहे हैं लेकिन किसान यूरिया के लिए तड़प रहे हैं। कई जगहों पर यूरिया की लूट के नाम पर वह आपस में ही भिड़ जा रहे हैं।

