उफनाई नर्मदा ने पार किया खतरे का निशान, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट

उफनाई नर्मदा ने पार किया खतरे का निशान, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट

भोपालPublished: Jul 14, 2023 08:19:53 am Submitted by: deepak deewan

देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। दिल्ली में बाढ़ की तरह मध्यप्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

मध्यप्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ का खतरा

भोपाल. देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। दिल्ली में बाढ़ flood in delhi की तरह मध्यप्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा कुछ जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बड़वानी में नर्मदा Narmada floods at Rajghat in Barwani का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए गुरुवार को ही खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कई गांव खाली करा लिए। शुक्रवार सुबह से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।