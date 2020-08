खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा नदी, 47 साल बाद भीषण बाढ़, 6 बांधों के गेट खोले गए

भोपाल. मध्यप्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में बाढ़ के हालत हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल है राज्य के होशांगाबाद जिले में। भारी बारिश और कई बांधों के गेट खुलने के कारण यहां के निचली वस्तियों में पानी भर गया है। तवा, बरगी और बारना बांध के गेट खुले रहने से होशंगाबाद जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। होशंगाबाद, बाबई, सेमरी सहित सोहागपुर, डोंगरवाड़ा, बरंडुआ सहित 67 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

यह सभी गांव डूब प्रभावित हैं। होमगार्ड, एसडीआरएफ के दल सहित प्रशासन का अमला तटीय गांवों का भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर वाहनों से एनाउंस कर पहुंचने की अपील कर रहा है। जिले में बैतूल, हरदा और पिपरिया के रास्ते पुलिया, नालों के ऊफान पर आने से बंद हो गए हैं।कई गांवों का मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना बुलाई है।

47 साल बाद ऐसे हालात

नर्मदा का जलस्तर 973 फीट तक पहुंच गया है। जो खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर चल रहा है। होशंगाबाद में 29 अगस्त 1973 का दिन होशंगाबाद में भीषण बाढ़ आई थी। अब 47 साल बाद फिर 29 अगस्त 2020 को भी नर्मदा एक बार फिर से उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है।

#WATCH Madhya Pradesh: All 13 gates of the Tawa Dam in Hoshangabad's Itarsi opened by thirty feet each today, releasing over 5,33,823 cusecs of water. pic.twitter.com/MQh1Rb4Hp6