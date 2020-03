सियासी ड्रामे के बीच सामने आए नरोत्तम मिश्रा, कहा- हमारे संपर्क में हैं कांग्रेस के 15-20 विधायक

भोपाल/ मध्यप्रदेश की सियासत में सह-मात का खेल जारी है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण के पीछे बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को बता रही है। विधायकों के गायब होने के बाद नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने नहीं आए थे। वह दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। अब मीडिया के सामने आकर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात कही है।



उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं, सरकार में वो अफना काम नहीं करवा पा रहे हैं, इससे असंतोष बढ़ता है। विधायक आमलोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के 15-20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, वह कांग्रेस की अंदरुनी कलह है।

