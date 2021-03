डॉ. हर्षवर्धन बोले- पूरे विश्व में है भारतीय वैक्सीन की डिमांड, 71 देशों में दी जा रही वैक्सीन

भोपाल। कोरोना संकट के कारण बहुत समस्या आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ऐसा काम किया, विश्व भर में सराहना की जाती है। हमारी वैक्सीन की मांग पूरे विश्व में है। 71 देशों को वैक्सीन दी जा रही है।

यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह ( union health minister harsh vardhan ) ने शनिवार को कही। वे भोपाल में आईसीएमआर की बिल्डिंग का जायजा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कैंपस ( New Green Campus of National Institute for Research in Environmental Health ) का उद्घाटन किया।

डा. हर्षवर्धन ने कहा कि आईसीएमआर (icmr) के अफसरों को दो टूक कहा कि आईसीएमआर को तैयार करने में सवा सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, राज्य सरकार ने कैम्पस के लिए जमीन भी मुफ्त में दी है। ऐसे में वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वे छोटे-मोटे रिसर्च पेपर देकर सिर्फ खानापूर्ति न करें। डॉ. हर्षवर्धन ने जोर दिया कि इस नए प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश को पहचान दिलाना है. इसलिए वैज्ञानिक पूरी तरह गंभीरता से काम करें।

