'तंत्र-मंत्र' और हठ योग से 'गोरे-काले' तक पहुंची MP की सियासत

भोपाल। राजधानी भोपाल की सियासत तंत्र-मंत्र और हठयोग के इर्द-गिर्द घुम रही थी लेकिन प्रदेश की सियासत गोरे-काले तक पहुंच गई। एक तरफ कट्ट हिन्दुत्व और सॉफ्ट हिन्दुत्व की सियासी लड़ाई लड़ी जा रही थी। वहीं अब इस लडाई में 'गोरों' की एंट्री हो चुकी है।

दरअसल, मध्यप्रदेश के इंदौर में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सत्ताधारी पार्टी की तुलना 'काले अंग्रेजों' से कर दी।

कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई

इंदौर में सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश की स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी है। यह मौलाना आजाद और महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने हमें गोरों से आजादी दिलाई थी और इंदौर वाले अब 'काले अंग्रेजों' से इस देश को निजात दिलाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिद्धू पीएम मोदी को लेकर कई विवादित बयान दे चुके हैं।

