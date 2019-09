GAIL में यहां निकली हैं भर्तियां, जानिये कब और कैसे कर सकते हैं आप अप्लाई

भोपाल। यदि आप भी देश सेवा से जुड़े कार्यों में अपना कॅरियर बनाने में रुचि रखते हैं। तो देश ( India ) की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनियों में से एक गेल ( GAIL ) आपके लिए एक खास अवसर लाई है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत का एक नवरत्‍न सार्वजनिक उपक्रम ( Navratna Company GAIL post 2019 ) है।

इसके तहत गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से एग्जीक्यूटीव ट्रेनी के 2 रिक्त पदों पर भर्ती ( sarkari Naukri ) के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन पदों पर के लिए मध्यप्रदेश सहित देश भर से युवा आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय से बोर्ड/विश्वविद्यालय से B.Tech/B.E डिग्री पास किया हो, वे 1 अक्टूबर से पहले अधिकारिक वेब साइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वहीं इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को विभाग का मापदंडो के अनुसार वेतन मिलेगा। वहीं यह पोस्ट उम्मीदवारों को अच्छा अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगीं।

अधिकारिक वेब साइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें: GailOnline

पद का नाम - एग्जीक्यूटीव ट्रेनी

कुल पोस्ट -2

स्थान - नई दिल्ली

शैक्षिक योग्यता :

इस पोस्ट के लिए आवेदन करना हो तो अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Tech/B.E डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही अनुभव प्राप्त होना ज़रूरी है।

आयु सीमा :

इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए। हालांकि सरकार के नियमों के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा मे छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया :

नौकरी के पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा व इंटरव्यू मे शामिल होना होगा।

आवेदन फीस : कोई शुल्क नही हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 01.10.2019

ऐसे करें आवेदन -

योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर अधिसूचना डाउनलोड कर पढ़ें। साथ ही समस्त जानकारी से अवगत होने के बाद अपने सभी दस्तावेजो के साथ 1 अक्टूबर 2019 को साक्षात्कार के लिए...

पता: 11Sc, Bangalore and IITs (Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras and Roorkee) Regd. Office: GAIL Bhawan, 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi -110 066 पर उपस्थित हो सकते हैं।