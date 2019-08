NEET Counselling 2019 : 14.86 फीसदी अंक लाने वाले को भी MBBS में मिलेगा प्रवेश

भोपाल. नीट यूजी काउंसलिंग ( NEET Counselling 2019 ) के दूसरे चरण ( second round ) में संचालक चिकित्सा शिक्षा ने रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सीट आवंटित कर दी है। उम्मीदवार 6 अगस्त तक कॉलेज जाकर प्रवेश ( admission ) ले सकेंगे।

डीएमई ने दूसरे राउंड ( second round ) का कट ऑफ भी जारी किया। हर कॉलेज का कट ऑफ ( neet cut off ) अलग है। खास बात यह है कि 720 में से 107 नंबर लाने वाले उम्मीदवार को भी एमबीबीएस कोर्स ( MBBS Course ) में सीट आवंटित हुई है। इस लिहाज से नीट ( NEET ) में 14.86 प्रतिशत अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार एमबीबीएस करेगा।

संचालनालय की वेबसाइट पर जारी सूची में एलएन मेडिकल कॉलेज ( medical college ) में 107 नंबर वाले एससी उम्मीदवार को एमबीबीएस सीट आवंटित हुई है।खाली बची एनआरआई सीटें ( nri seats ) तो सामान्य श्रेणी वालों को मिल सकेंगी।

काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सामान्य सीटों के साथ एनआरआई कोटा सीटों का भी आवंटन किया है। दूसरे राउंड से एनआरआई सीट बचती हैं तो उन्हें मॉपअप राउंड में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को देंगे। इसे पूल परिवर्तन कहा जाता है। डीएमई के इस नियम के विरुद्ध निजी कॉलेज संचालक सुप्रीम कोर्ट गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जबलपुर हाइकोर्ट ( Jabalpur High Court ) के पास भेज दिया है। जिस पर फैसला आना बाकी है। ( Medical Entrance Examination ) मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' के आरक्षण ( reservation ) नियमों में कम अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इस बार ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए नई अनारक्षित कैटेगरी (यूआर) बनाई गई है।