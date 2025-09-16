MP में वंशवाद हावी, सिंधिया-दिग्विजय समेत कई नेताओं को विरासत में मिली राजनीति, देखें लिस्ट

MP News: राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद चरम पर है। मध्यप्रदेश में हर चौथे सांसद, राज्यसभा सदस्य व विधायक इसी पटरी से पार होकर राजनीति में आए काबिज है। यह हाल तब है जब प्रमुख कहे जाने वाले दलों के लोग परिवारवाद व वंशवाद को लेकर एक-दूसरे पर हावी(Nepotism in MP politics) है। नसीहत हर कोई दे रहा है लेकिन पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है।
असल में एडीआर ने वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वालों का विश्लेषण कर हाल में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रदेश के 29 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सदस्य और 230 विधायक कुल 270 जनप्रतिनिधियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताया है कि 57 सांसद, राज्यसभा सदस्य और विधायक ऐसे हैं, जिन्हें पीढ़ियों से राजनीतिक विरासत मिली। इसमें भाजपा से बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है तो कांग्रेस से मौजूदा राज्यसभा सदस्य व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल है।
वहीं राज्य के अंदर भाजपा में परिवारवाद से राजनीति में आने वालों में बड़ा नाम मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का है, उनके पिता स्व. विजय खंडेलवाल सांसद थे। जबकि कांग्रेस में वंशवाद से आए नामों में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम मुख्य है। उनकी बुआ जमुना देवी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री थीं। वह भी राज्य में विपक्ष की नेता रही थीं। बता दें कि वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वाले पुरुष जनप्रतिनिधियों की मौजूदा संख्या 38 है तो महिलाओं की 19 है। बता दें, भाजपा ने हालही में वंशवाद(Nepotism in MP politics) के खिलाफ एक्शन लेकर कुछ नेताओं से इस्तीफे भी लिए थे।