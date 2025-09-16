Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

MP में वंशवाद हावी, सिंधिया-दिग्विजय समेत कई नेताओं को विरासत में मिली राजनीति, देखें लिस्ट

MP News: एडीआर ने वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वालों का विश्लेषण कर हाल में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रदेश के 29 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सदस्य और 230 विधायक कुल 270 जनप्रतिनिधियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताया है कि 57 सांसद, राज्यसभा सदस्य और विधायक ऐसे हैं, जिन्हें पीढ़ियों से राजनीतिक विरासत मिली।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 16, 2025

Nepotism in MP politics
एमपी की राजनीति में परिवारवाद (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद चरम पर है। मध्यप्रदेश में हर चौथे सांसद, राज्यसभा सदस्य व विधायक इसी पटरी से पार होकर राजनीति में आए काबिज है। यह हाल तब है जब प्रमुख कहे जाने वाले दलों के लोग परिवारवाद व वंशवाद को लेकर एक-दूसरे पर हावी(Nepotism in MP politics) है। नसीहत हर कोई दे रहा है लेकिन पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है।

वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वालों का विश्लेषण

असल में एडीआर ने वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वालों का विश्लेषण कर हाल में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रदेश के 29 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सदस्य और 230 विधायक कुल 270 जनप्रतिनिधियों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बताया है कि 57 सांसद, राज्यसभा सदस्य और विधायक ऐसे हैं, जिन्हें पीढ़ियों से राजनीतिक विरासत मिली। इसमें भाजपा से बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है तो कांग्रेस से मौजूदा राज्यसभा सदस्य व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल है।

हर चौथे सांसद-विधायक की जड़ें परिवारवाद से जुड़ी

वहीं राज्य के अंदर भाजपा में परिवारवाद से राजनीति में आने वालों में बड़ा नाम मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का है, उनके पिता स्व. विजय खंडेलवाल सांसद थे। जबकि कांग्रेस में वंशवाद से आए नामों में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम मुख्य है। उनकी बुआ जमुना देवी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री थीं। वह भी राज्य में विपक्ष की नेता रही थीं। बता दें कि वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वाले पुरुष जनप्रतिनिधियों की मौजूदा संख्या 38 है तो महिलाओं की 19 है। बता दें, भाजपा ने हालही में वंशवाद(Nepotism in MP politics) के खिलाफ एक्शन लेकर कुछ नेताओं से इस्तीफे भी लिए थे।

परिवारवाद में मप्र छठवें स्थान पर

परिवारवाद में मप्र छठवें स्थान पर (फोटो सोर्स : पत्रिका)

ये प्रमुख चेहरे, जो परिवारवाद से आए

  • डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सदस्य चाचा-माखन सिंह (सांसद थे)
  • अशोक सिंह राज्यसभा सदस्य पिता- राजेंद्र सिंह (मंत्री थे)
  • भारती पारधी सांसद, बालाघाट ससुर- भोलाराम (सांसद थे)
  • अनिता चौहान सांसद, रतलाम पति-नागर सिंह (मंत्री हैं)
  • डॉ. लता वानखेड़े सांसद, सागर नंदकिशोर- भाजपा नेता हैं
  • हिमाद्री सिंह सांसद, शहडोल पिता-दलबीर (सांसद थे)
  • कविता पाटीदार राज्यसभा सदस्य पिता-भैरूलाल (विधायक थे)
  • विश्वास सारंग मंत्री पिता- कैलाश (सांसद थे)
  • डॉ. विक्रांत भूरिया विधायक, झाबुआ पिता- कांतिलाल (सांसद थे)
  • संजय पाठक विधायक, विजयराघवगढ़ पिता- सत्येंद्र (मंत्री थे)
  • सचिन यादव विधायक, कसरावद पिता- सुभाष (डिप्टी सीएम थे)
  • ओमप्रकाश सखलेचा विधायक, जावद पिता- वीरेंद्र कुमार (सीएम थे)
  • सिद्धार्थ तिवारी विधायक, त्यौंथर दादा- श्रीनिवास (विस स्पीकर थे)
  • हेमंत कटारे विधायक, अटेर पिता- सत्यदेव (नेता प्रतिपक्ष थे)
  • जयवर्धन सिंह विधायक, राघौगढ़ पिता- दिग्विजय (सीएम थे)
  • कृष्णा गौर राज्यमंत्री, मप्र ससुर- बाबूलाल (सीएम थे)

Published on:

16 Sept 2025 03:31 pm

MP में वंशवाद हावी, सिंधिया-दिग्विजय समेत कई नेताओं को विरासत में मिली राजनीति, देखें लिस्ट

