MP में वंशवाद हावी, सिंधिया-दिग्विजय समेत कई नेताओं को विरासत में मिली राजनीति, देखें लिस्ट

वहीं राज्य के अंदर भाजपा में परिवारवाद से राजनीति में आने वालों में बड़ा नाम मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का है, उनके पिता स्व. विजय खंडेलवाल सांसद थे। जबकि कांग्रेस में वंशवाद से आए नामों में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम मुख्य है। उनकी बुआ जमुना देवी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री थीं। वह भी राज्य में विपक्ष की नेता रही थीं। बता दें कि वंशवाद से राजनीति में कदम रखने वाले पुरुष जनप्रतिनिधियों की मौजूदा संख्या 38 है तो महिलाओं की 19 है। बता दें, भाजपा ने हालही में वंशवाद(Nepotism in MP politics) के खिलाफ एक्शन लेकर कुछ नेताओं से इस्तीफे भी लिए थे।