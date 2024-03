एक तरफ 7 हजार करोड़ का कर्ज, दूसरी तरफ मंत्रियों के लिए नई कारें और हेलिकाप्टर खरीदने की तैयारी

भोपालPublished: Mar 27, 2024 10:00:24 pm Submitted by: deepak deewan

New cars and helicopters for ministers in MP - एमपी में राज्य सरकार अपने मंत्रियों के लिए नई कार खरीदने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ढाई दर्जन नई कार खरीदी जा रहीं हैं। इसी तरह सरकार एक हेलिकाप्टर भी खरीद रही है जिसके लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इधर राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नया कर्ज भी ले रही है।