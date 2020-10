राज्यसभा सांसद के गलत ट्वीट से फैली मोतीलाल वोरा के निधन की खबर

भोपाल. छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी के गलत ट्वीट के कारण पूरे देश में हड़कंप मच गया। दरअसल राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया था जिसके बाद कांग्रेस और विशेषकर वोरा के परिवार को एकाएक झटका लगा और शोक का माहौल बन गया लेकिन मोतीलाल वोरा के निधन की खबर झूठी थी और कुछ देर बाद ही फिर से ट्वीट कर सांसद ने गलत ट्वीट के लिए माफी मांगी।

I apologise with folded hands on the last tweet.



Became a victim of fake news.



Pray to God Motilal Vora ji live beyond hundred.