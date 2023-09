बस स्टैंड फ्री: तीन साल से टेंडर नहीं होने के कारण वाहन विराम और पार्किंग शुल्क की वसूली बंद

पिछले तीन सालों से कोठीबाजार स्थित बस स्टैंड पर वाहन विराम शुल्क एवं पार्किंग जैसी सेवाएं फ्री में संचालित हो रही है। इससे नगरपालिका को सालाना 20 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि तीन बार ई-टेंडर करने के बाद भी कोई प्रतिभागी सामने नहीं आया है।

No tender for three years, stoppage of vehicle and parking charges