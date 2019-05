मोदी की तरह दिग्विजय सिंह का भी गैर राजनीतिक इंटरव्यू, पत्नी से भी अच्छा बनाते हैं खाना

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भी एक गैरराजनीतिक इंटरव्यू दिया है। हालांकि ये इंटरव्यू उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को नहीं नरेश अरोड़ा को दिया है जो उनका सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे हैं।

इस दौरान दिग्विजय सिंह ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई राज खोले हैं। उन्हें यह भी बताया है कि राजनीति में कोई रुचि नहीं थी लेकिन पहली बार लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से नगरपालिका का अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद आगे बढ़ता गया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को क्रिकेट से काफी प्यार है वो आईपीएल भी देखते हैं। वहीं, दिग्विजय की फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है।

A light hearted chat about everything but politics! Answering queries that were sent to me via social media about my life, #MyCandidStory with @NishuArora was fun and frank!



Catch Up the Full Interview on:https://t.co/xrgy4wsjnV pic.twitter.com/6uD4rkJNQ6