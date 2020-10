बदल गया है बिलिंग शेड्यूल, अब 30 दिन के अंदर ही भरना होगा 'बिजली का बिल'

भोपाल। अगर आप बिजली का बिल (electricity bill)भरने में देर करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। बिजली कंपनी ने बिलिंग शेड्यूल और सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब से उपभोक्ताओं को जिस महीने बिजली बिल मिलेंगे, उसकी ड्यू डेट यानी बिल जमा करने की अंतिम तारीख भी उसी महीने की ही रहेगी। यानी कि अब आप अगले महीने बिजली का बिल भरते है तो इस लेट माना जाएगा।

उसी महीने की होगी ड्यू डेट

जानकारी के लिए बता दें कि अभी अक्टूबर के एडवांस बिल 20 सितंबर को दिए जाते थे। इसमें अगस्त के 10 दिन और सितंबर के 20 दिन गिन लिए जाते थे। साथ ही साथ इस बिल की ड्यू डेट अक्टूबर में होती थी। इससे उपभोक्ताओं को तीन महीने के दिनों के गणित को लेकर स्थिति क्लीयर नहीं रहती थी लेकिन अब बिजली बिल का महीना अक्टूबर है तो उसमें ड्यू डेट भी अक्टूबर की ही रहेगी।