अब आसानी से मिल रहा नया बिजली कनेक्शन, एप्लाई करते ही 24 घंटे में रोशन होगा आपका घर

Now getting new electricity connection easily apply through the saral sanyojan portal in madhya pradesh with these documents भोपाल। मप्र के लोगों के लिए अब बिजली कनेक्शन लेना बेहद आसान हो गया है। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब निम्नदाब घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नए पोर्टल 'सरल संयोजन पोर्टल' https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर विधिवत आवेदन के बाद तत्काल नवीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से कंपनी की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई करने वाले लोगों को केवल 24 घंटे में नया कनेक्शन मिल रहा है।