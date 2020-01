SBI Latest service: अब बाजार में बिना कार्ड या मोबाइल की मदद के बस अंगूठा लगाकर करें पेमेंट

भोपाल। नए साल पर पैसे के फ्रॉड fraud से सुरक्षा करने के लिए ओटीपी OTP जारी करने वाला भारतीय स्टेट बैंक SBI अब एक नई सुविधा New service लेकर आया है। जिसकी मदद से आप अपने बिलों का पेमेंट payment किसी कार्ड या अन्य तरीकों से करने की बजाय मात्र अंगूठा thumb लगाकर कर सकेंगे।

दरअसल देश में डिजिटल पेमेंट digital payment सर्विस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार central govt लगातार काम कर रही है और उसके इस प्रयास को बैंकों banks की तरफ से भी समर्थन मिला है। पिछले साल तक चिप वाले डेबिट कार्ड लाने के साथ ही UPI पेमेंट को भी रफ्तार मिली है।

इसके बाद अब नए साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) पहले अपने ग्राहकों के लिए पैसे की सुरक्षा को लेकर ओटीपी ( OTP )की सुविधा लाया।

अब एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक State bank of india अपने ग्राहकों के लिए कुछ नया लेकर आया है। इस नई सर्विस के आने के बाद अब अगर आपको बाजार में कोई चीज पसंद आ जाती है, जिसे आप लेना चाहते हैं। लेकिन आप अपना पर्स या मोबाइल mobile अपने साथ नहीं लाए हैं तो भी आप सिर्फ अंगूठे की मदद से दुकानदार का पेमेंट कर सकते हैं।

BHIM Aadhaar SBI ऐप...

SBI ने नए साल 2020 पर इसके लिए एक नई और अनोखी सर्विस special service शुरू की है जिसका फायदा न केवल ग्राहक को बल्कि दुकानदार को भी मिलेगा। दरअसल, SBI ने BHIM Aadhaar SBI ऐप पेश की है जिसकी मदद से ग्राहक सिर्फ अपने आधार नंबर की मदद से पेमेंट कर सकेगा। खुद बैंक ने ट्वीट twitter कर इस ऐप की पूरी जानकारी दी है।

Presenting BHIM Aadhaar, an innovative and safer mode of payment. Requires no card or cash. For more details, visit: https://t.co/RwqBYFk1df@NPCI_NPCI @UIDAI #SBI