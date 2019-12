शुद्ध के लिए युद्ध: 40 के खिलाफ रासुका, 106 के खिलाफ FIR और साढे़ चार हजार का जुर्माना

भोपाल. मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। मध्यप्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है। इस अभियान के तहत बीते चार महीने में 40 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है। वहीं, 106 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई दुग्ध और दुग्ध पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ की गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

मिलावट के खिलाफ मध्यप्रदेश में तुलसी सिलाव ने एक और नारा दिया है। मध्यप्रदेश में नारा है, 'जब तब रहेगा सिलावट, नहीं होगी मिलावट।' मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

