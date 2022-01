जानिए एक जिला एक उत्पाद में किस जिले का कौनसा उत्पाद

जिला एक जिला एक उत्पाद

भोपाल. एक जिला एक उत्पाद योजना (One District One Product) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसमें हर जिले का कोई उत्पाद लेकर उसकी मर्केटिंग की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 उत्पादों का चयन किया है। इस योजना के लिए एक जिले में एक से अधिक ओडीओपी उत्पादों के क्लस्टर हो सकते हैं। एक राज्य में आसपास के एक से ज्यादा जिले मिलकर ओडीओपी (ODOP ) उत्पादों का एक समूह भी बना सकते हैं।

योजना में राज्य एक जिले के खाद्य उत्पाद की पहचान कर प्रकार के उत्पादों की सूची बनाएगा। जैसे आम, आलू, लिची, टमाटर, किनू, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, मोटा अनाज आधारित उत्पाद, मछली पालन, पॉल्ट्री, मांस और जानवरों का चारा इत्यादि। इसके अलावा पारम्परिक और नवाचारी उत्पादों को सहायता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए शहद आदिवासी क्षेत्रों में छोटे जंगली उत्पादों, हल्दी, आवंला इत्यादि जैसे पारम्परिक भारतीय हर्बल खाने योग्य पदार्थ।

One District One Product ODOP in Madhya Pradesh