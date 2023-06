डीबीटी में अटके 14 हजार लाड़ली बहनों के एक हजार

बैंक खातों में डीबीटी नहीं होने की वजह से महिला एवं बाल विकास विभाग ने 14 हजार महिलाओं के पेमेंट आर्डर भुगतान के लिए बैंक को नहीं भेजे हैं।

Acceptance letters are being distributed to dear sisters in the city