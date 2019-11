हाय रे महंगाई! 'भाव' का भूखा प्याज किचन में दिखा रहा है 'नखड़ा', दिसंबर से पहले राहत नहीं

भोपाल/ प्याज के दाम एक बार फिर से बेलगाम है। कीमत हर दिन ऐसे बढ़ रही है मानो वह आसमान के पार जाने को बेताब है। मंडी में ही प्याज इतना भाव खा रहा है कि लोग नजर पड़ते ही मुंह मोड़ ले रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर मंडियों में प्याज की कीमत में दोगुनी वृद्धि हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि किचन में पहुंचने के बाद प्याज नखड़ा दिखा रहा है। प्याज के तेवर के आगे घरों के किचन भी अब नतमस्तक है।

कभी किचन के किसे कोने में पसर कर रहने वाला प्याज, अब टोकरियों का ठिकाना बना लिया है। दरअसल, इस मौसम में आम तौर पर प्याज की कीमत दस से पंद्रह रुपये किलो होती थी। लेकिन आज यह सौ के करीब पहुंच गया। पहले घरों में झोले भरकर प्याज लाने वाले लोग अब थैलियों में लाने लगे। व्यापारियों की मानें तो अभी प्याज अपने भाव पर और इठलाएगा। आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमत 120 के प्यार जा सकती है।

Bhopal: Prices of onions have soared high in the market, a vegetable vendor (pic 4) says,"There is supply crunch of vegetable as rains have destroyed crops. We are selling onions at Rs 80. Price of onions is expected to go up to Rs 120." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7CEWPA5r56