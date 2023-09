सिर्फ उन्हीं लाड़ली बहनों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर जिनके नाम हैं कनेक्शन

सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर में २०० रुपए कम करने के बाद ४५० रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा तो कर दी हैं, लेकिन इसे लेकर कोई आदेश गैस एजेंसियों को नहीं मिले हैं।

Thousands of dear sisters will be deprived of cheap cylinders.