नहीं हुए गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन, पीएम के लिए भी करना पड़ा इंतजार

डॉक्टरों की हड़ताल से शुक्रवार मरीजों को परेशान होना पड़ा। मरीज वार्ड में ही दर्द से कराहते रहे। वही गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन भी नहीं हो सके। पीएम कराने के लिए के भी परिजनों को परेशान होना पड़ा। डॉक्टरों के ओपीडी कक्ष के सामने मरीजों की भीड़ लगी रही।

Doctor did not reach to take round in the ward