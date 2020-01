पीएम मोदी से 20 जनवरी को मिलेंगे मध्यप्रदेश के 50 छात्र, पूछेंगे ये सवाल

भोपाल/ मध्यप्रदेश के 50 स्कूली छात्र 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलेंगे। पीएम से मिलने वाले सभी छात्र इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। जिसमें दसवीं और बारहवीं के छात्र हैं। पीएम के साथ बच्चे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए इनका चयन टेस्ट के जरिए हुआ है। 50 में से सात बच्चे जबलपुर, पांच इंदौर और दो बच्चे भोपाल के हैं। बाकी दूसरे जिलों से हैं।

मॉय गवर्नमेंट वेबसाइट पर इसके लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रदेश के हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया था। चयन सिर्फ 50 का ही हुआ है। चयनित छात्रों में भोपाल की सुकृति चक्रवर्ती भी है जो कार्मेल कॉन्वेंट में बारहवीं की छात्रा है। उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस विषय पर उसे निबंध लिखने को कहा गया।

