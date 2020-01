'मोदी सर' की क्लास: छात्रों से तीसरी बार चर्चा करेंगे पीएम, एमपी के ये 50 बच्चे पूछेंगे सवाल

नई दिल्ली/भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 11बजे से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से 'परीक्षा पर चर्चा' करेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार 'परीक्षा पर चर्चा' पर कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के करीब 50 छात्र परीक्षा पर चर्चा में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल करेंगे। इस बार के कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात ये है कि दिव्यांग छात्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपने मन की बात कहने और सवाल पूछने का मौका मिलेगा।

Get Ready to know the Aspects of stress-free examinations at #ParikshaPeCharcha2020 . Watch the event live on 20th January 2020 to celebrate the festival called 'Exam' with PM @narendramodi himself. #PPC @examwarriors @HRDMinistry @DrRPNishank @SanjayDhotreMP pic.twitter.com/HyCrQfwGRy

एमपी के 50 छात्र होंगे शामिल

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन टेस्ट के जरिए हुआ है। मध्यप्रदेश के 50 छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयनित हुए हैं। 50 बच्चों में से 7 बच्चे जबलपुर, 5 इंदौर और 2 बच्चे राजधानी भोपाल के हैं। बाकी बच्चे प्रदेश के दूसरे जिलों से हैं। मॉय गवर्नमेंट वेबसाइट पर इसके लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रदेश के हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया था। चयन सिर्फ 50 का ही हुआ है। चयनित छात्रों में भोपाल की सुकृति चक्रवर्ती भी है जो कार्मेल कॉन्वेंट में बारहवीं की छात्रा है। उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस विषय पर उसे निबंध लिखने को कहा गया।

संवाद का तीसरा साल है

पीएम मोदी छात्रों के साथ संवाद करने का ये तीसरा साल है। पीएम ने इस 'परीक्षा पर चर्चा' की शुरुआत 2018 में की थी। तब से यह हर साल होते आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले पीएम मोदी छात्रों और अभिवावकों से सीधा संवाद करते हैं और छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के टिप्स भी देते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक किताब भी लिखी है। परीक्षा पर चर्चा का पहला संस्करण 16 फरवरी, 2018 को हुआ था और इसका दूसरा संस्करण 29 जनवरी, 2019 को हुआ था। इस बार 20 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा हो रही है। बता दें कि मार्च में छात्रों के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

A young #MyGov citizen's rendition of how to beat stress, done especially for PM @narendramodi at #ParikshaPeCharcha2020 ! Are you ready for the biggest event for students? Watch Live TODAY from 11am onwards at https://t.co/Lfpuvxad8u , DD, MHRD YouTube, https://t.co/qQCAXGG49b. pic.twitter.com/QTGlMji61x