सपनों का घर खरीदने का सुनहरा मौका, हर बुकिंग पर पाइए आकर्षक डिस्काउंट

एक्सपो में इन बिल्डर्स के लगे स्टॉल

पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो में भोपाल शहर के सभी बड़े व भरोसेमंद बिल्डर्स के स्टॉल लगे हुए हैं जिन पर मौजूद एक्सपर्ट्स जो आपकी हर शंका को दूर कर आपको बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपो में एक ही छत के नीचे आपको सेज ग्रुप (SAGE GROUP), मेसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी (M/S AGRWAL CONSTRUCTION), मधुवन ग्रुप (MADHUBAN GROUP), आशिमा डेवलपर (AASHIMA DEVELOPER), सीआई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (CI BUILDERS PVT.LTD), स्वदेश ग्रुप ऑफ कंपनीज (SWADESH GROUP OF COMPANIES), अमलतास इंडिया लिमिटेड (AMALTAS INDIA LIMITED), लोधी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (LODHI BUILDERS AND DEVELOPER), फॉर्च्यून बिल्डर्स (FORTUNE BUILDERS), स्टरलिंग बालाजी (STERLING BALAJI), अग्रवाल बिल्डर्स (AGRAWAL BUILDERS), अभिनव होम्स (ABHINAV HOMES), सुरभि लाइफ स्पेसेस (SURABHI LIFESPACES PVT.LTD), ब्रिटिश पार्क (BRITISH PARK), कॉमफोर्ट बिल्डर्स (COMFORT BUILDERS), रीगल होम्स (REGAL HOMES), सोम्या होम्स प्रा. लि.(SOUMYA HOMES PVT.LTD), डीके कंस्ट्रक्शन्स (DK CONSTRUCTION), नाइस स्पेस एक्सप्लोर द अर्बन लाइफ (NICE SPACE EXPLORE THE URBAN LIFE), आरआर रिअल्टी (RR TEALITY) के स्टॉल लगे मिलेंगे जो आपको आपके सपनों का घर उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।