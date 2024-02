15 मार्च में बंद हो जाएगा Paytm Fastag , सामने आया बड़ा अपडेट

Paytm FasTag Close Process: ऐसे बंद करें फास्टैग

-पेटीएम ऐप ओपन करें और फिर सर्च बॉक्स में फास्टैग लिखकर सर्च करें.

-सर्च रिजल्ट सामने आने के बाद मैनेज फास्टैग पर टैप करें.

-इसके बाद आपको कार का नंबर दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करें और हेल्प एंड सपोर्ट पर टैप करें.

-Need Help ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर Query Related to updating fastag profile पर टैप करें

-i want to close my fastag ऑप्शन पर टैप करने के बाद vrn नंबर दिखेगा, नंबर पर टैप करें और फिर YES पर टैप करें.

-Yes पर क्लिक करने के बाद CLOSE फास्टैग पर टैप करें और फिर से व्हीकल नंबर सिलेक्ट करें.

-व्हीकल नंबर चुनने के बाद कारण बताना होगा कि आप क्यों फास्टैग बंद करना चाहते हैं.

-आप i am switching to other bank fastag पर टैप करें और Proceed पर टैप करें.

-इसके बाद क्लोज फास्टैग पर टैप करना है.