holi with tigers - जंगल में मंगल, महज 2 सौ रुपए में बाघों के साथ होली मना रहे लोग

भोपालPublished: Mar 26, 2024 04:04:50 pm Submitted by: deepak deewan

होली मनाने के लिए नेशनल पार्क और टाइगर सफारी का रुख

People celebrating holi with tigers for just 200 rupees in MP - जंगल में मंगल मनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। होली का पर्व है, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसे में छुट्टियां का लुत्फ उठाने और होली मनाने के लिए लोग नेशनल पार्क और टाइगर सफारी का रुख कर चुके हैं। बाघ के साथ होली मनाने का लोगों में इतना जोश है कि एमपी के सभी टाइगर रिजर्व में कोर एरिया के लिए बुकिंग फुल हो चुकी हैं।