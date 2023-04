How Does A Tigeress Keep Cool In This Heat? गर्मी बढ़ने के साथ ही वन विहार में वन्यजीवों की दिनचर्या में बदलाव नजर आ रहा है। मंगलवार को दोपहर में 41 डिग्री के बीच बाघिन गौरी दिनभर पानी के हौद में डुबकी लगाती नजर आई। इससे पर्यटकों में रोमांच देखने को मिला।

सभी फोटो सुभाष ठाकुर