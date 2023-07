पीआईसी मेम्बर ने स्वच्छता निरीक्षक को बैठक से धक्के देकर बाहर निकाला

सोमवार को नगरपालिका के अध्यक्ष सभाकक्ष में आयोजित पीआईसी (प्रेसीडेंट इन काउंसिल)की बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक पार्षद ने स्वच्छता निरीक्षक के साथ अभद्रता कर उन्हें धक्का देकर बैठक से बाहर निकाल दिया।

Employees union opened front for action on councilor,Employees union opened front for action on councilor,Employees union opened front for action on councilor