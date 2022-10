दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत ( victory of good over evil) के प्रतीक के रूप में दशहरे पर भारत में रावण के अलावा उनके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के भी विशाल पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन भारत में ही कई स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण को पूजित (Ravan Worship) मानते हुए उसके (idols of Ravana) मंदिर तक बनाए गए हैं। और दशहरे के दिन इन मंदिरों Temples)में लोगों की खास भीड़ भी उमड़ती है। इस दिन रावण के उपासक उसे एक विद्वान मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं।