पढ़ें, प्राथमिक स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर, छात्र हुआ घायल

घोड़ाडोंगरी ब्लॉक की जुवाडी संकुल के नीमडाना जांगड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल में गुरुवार दोपहर में छत का प्लास्टर गिर जाने से एक छात्र घायल हो गया।

plaster fell from the roof of the school