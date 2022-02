बढ़ता ही जा रहा प्लास्टिक वेस्ट क्योंकि हम खुद नहीं सुधरना चाहते

नहीं सुधरे हालात: प्रदेश में तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं घट रहा प्लास्टिक वेस्ट, पांच साल पहले 30 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकला था, 2020-21 में 38 हजार से ज्यादा निकला प्रदेश में तमाम प्रयासों के बाद भी पॉलीथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर रोक नहीं लग पा रही है। हालात ये हैं कि पांच साल पहले जितना प्लास्टिक वेस्ट निकलता था, आज कम होने के बजाय उससे ज्यादा वेस्ट निकल रहा है। इसके लिए सरकार ने सख्ती भी शुरू की है। जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर नियंत्रण नहीं लग पा

February 04, 2022

भोपाल. पॉलीथिन और प्लास्टिक वेस्ट न केवल हमारे देश, प्रदेश और शहर की आबोहवा के लिए घातक है, वरन हमारी सेहत और जानवरों तक के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शहर-शहर, गांव-गांव से जो कचरा निकल रहा है, उसमें से ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट है। यह भूमिगत जल और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पिछले पांच साल के आंकड़े हमारी आंखें खोलने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2016- 2017 में प्रदेश में 30884.47 मीट्रिक टन कचरा निकला था, जबकि 2020- 2021 में भी 38483.58 मीट्रिक टन कचरा निकला। मतलब पांच साल में घटने के बजाय यह बढ़ गया। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल नगर निगम में पिछले तीन साल में प्लास्टिक वेस्ट दोगुने से ज्यादा बढ़ गया है। सन 2018- 2019 में भोपाल नगर निगम में 12442.44 मीट्रिक टन कचरा निकला था, लेकिन 2020- 2021 में यह 25288.04 मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

plastic wastage is increasing in bhopal Day by Day