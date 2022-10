तबादलों के लिए आवेदनों की भरमार, पर अभी अटका मामला

- बड़े विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन, डेट बढऩे पर असमंजस

- प्रस्ताव में भी अब करना होगा बदलाव

भोपाल Updated: October 10, 2022 01:00:27 am

भोपाल। प्रदेश के सरकारी विभागों में तबादलों पर फिर से प्रतिबंध के बावजूद आवेदनों की भरमार है। खास तौर पर उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास व ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन (applications for transfers) लंबित हैं। पहले 10 अक्टूबर तक तारीख बढ़ाना प्रस्तावित था, लेकिन अब मामला उलझ गया है। वजह ये कि 10 अक्टूबर भी आ गया, लेकिन तारीख बढ़ाया नहीं जा सका। इससे अब आगे असमंजस (matter is still stuck) की स्थिति है।

प्रस्ताव को नहीं मिली हरी झंडी

दरअसल, इस बार सरकार ने 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए तबादलों (applications for transfers) से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन इस दौरान अधिकतर मंत्री भोपाल में कम ही रुके। उस पर विभिन्न कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते अधिकतर मंत्री बेहद कम तबादले ही कर पाए। इसलिए मंत्रियों ने तबादलों (applications for transfers) की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। बाद में सामान्य प्रशासन विभाग ने तारीख को दस अक्टूबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन इस पर हरी झंडी नहीं (transfer matter is still stuck) मिल सकी। इसलिए तबादले की तारीख नहीं बढ़ सकी। असमंजस बरकरार

अब की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव में बदलाव करना होगा या फिर तारीख बढऩा टल सकता है। उज्जैन में 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस कारण सरकार की व्यस्तता है। ऐसे में अब तबादलों की तारीख बढऩे पर फिलहाल असमंजस (transfer matter is still stuck) के हालात हैं। यह भी पढ़ें शिक्षक तबादले- स्वेच्छा से 37 हजार ने आवेदन किया,लेकिन MP में 27 हजार ही लॉक कर पाए पढ़ना जारी रखे

