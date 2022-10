खत्म होने वाला है इंतजार, दिवाली से पहले आपके खाते में आने वाले हैं 2 हजार रुपए !

स्टेट्स करें चेक

PM Kisan Samman Nidhi की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर स्टेटस चेक (PM Kisan 12th Installment Payment Status) कर रहे हैं तो Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th installment लिखा मिलेगा। RFT का मतलब है Request For Transfer. इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार ने लाभार्थी का डेटा चेक कर लिया है, जो सही मिला है. मतलब ऐसे मामलों में राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को अनुरोध किया गया है कि लाभार्थी के अकाउंट में किस्त का पैसा भेज दिया जाए. अगर आपको FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. किस्त जारी होते ही कुछ दिनों में आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी.